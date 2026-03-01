Giornale di Brescia
Tragedia a Chiari, 14enne muore in un incidente in motorino

Pierpaolo Prati
Lo schianto è avvenuto attorno alle 16: Nicolas Tomasoni si è girato all’improvviso per verificare un rumore anomalo, andando a sbattere contro un palo
    L'incidente mortale a Chiari - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
    L'incidente mortale a Chiari - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
    L'incidente mortale a Chiari - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
    L'incidente mortale a Chiari - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
    L'incidente mortale a Chiari - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Si è girato all’improvviso per verificare l’origine forse di una vibrazione, forse di un rumore anomalo proveniente dal retrotreno del suo motorino. Per un istante ha perso il contatto visivo con la strada. Una frazione di secondo che gli è stata fatale. Il suo scooter ha perso la rotta e lui è andato a sbattere violentemente contro un palo dell’illuminazione installato sul marciapiede che separa la pista ciclabile da via Cologne.

Nicolas Tomasoni, 15 anni ancora da compiere, è morto sul colpo. Il giovanissimo viveva a Ludriano, frazione di Roccafranca, con la mamma, il papà e una sorellina. I genitori sono accorsi subito sul luogo dell’incidente e non hanno potuto fare altro che assistere ai rilievi degli agenti della Stradale. Con loro tantissimi amici e compagni di scuola richiamati a Chiari dal tragico passaparola. Nicolas frequentava il primo anno del liceo San Bernardino a Chiari.

incidente stradaleincidente mortaleChiari
  3. Ricarica la pagina se necessario