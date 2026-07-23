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Roccafranca, 62enne trovata morta in un canale

Si tratta di una donna di origini polacche, residente in provincia di Bergamo. A lanciare l’allarme alcuni passanti, che hanno notato una bicicletta a terra con una borsa nel cestino: l’ipotesi è che si sia trattato di un incidente
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Vigili del fuoco (foto d'archivio) - Foto © www.giornaledibrescia.it
Vigili del fuoco (foto d'archivio) - Foto © www.giornaledibrescia.it

Poco dopo mezzanotte il corpo senza vita di una donna è stato recuperato dai Vigili del fuoco in un canale a Roccafranca, all’altezza di una pista ciclabile verso Orzinuovi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato una bicicletta a terra con una borsa nel cestino.

Le ricerche si sono concentrate immediatamente in acqua e dopo un’ora è stato trovato il cadavere. Si tratta di una donna di 62 anni di origini polacche che risulta residente nella Bergamasca e riconosciuta dai documenti trovati nella borsetta.

L’ipotesi

Dai primi accertamenti sembra essere morta per annegamento, ma sarà l’autopsia a stabilire le cause esatte del decesso. Per chi indaga sarebbe vittima di un incidente e cadendo dalla bicicletta la 62enne è finita in acqua dove è stata trascinata dalla corrente. Saranno analizzate anche le immagini delle telecamere stradali per escludere che la donna possa essere stata urtata da un’auto che non è si fermata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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