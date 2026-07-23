Roccafranca, 62enne trovata morta in un canale

Si tratta di una donna di origini polacche, residente in provincia di Bergamo. A lanciare l’allarme alcuni passanti, che hanno notato una bicicletta a terra con una borsa nel cestino: l’ipotesi è che si sia trattato di un incidente

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 24 luglio 2026 1 ' di lettura

Vigili del fuoco (foto d'archivio) - Foto © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti mortacanalebiciclettaRoccafranca Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...