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Ritardi e cancellazioni di treni sul nodo ferroviario di Verona

Problemi per un inconveniente tecnico: Alcuni Freccia Rossa non si sono fermati a Peschiera del Garda, Desenzano e Brescia
Un treno Freccia Rossa - © www.giornaledibrescia.it
Un treno Freccia Rossa - © www.giornaledibrescia.it

Nel giorno dell’Air Show del Garda e del passaggio delle Frecce Tricolori a Desenzano, questa mattina si registrano disagi a Verona sulla circolazione ferroviaria, sospesa per un inconveniente tecnico ed in seguito in graduale ripresa. Rfi ha comunicato che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali sulle linee Brennero-Verona e Verona-Bologna e Milano-Venezia hanno subito ritardi o cancellazioni.

Alcuni Freccia Rossa non si sono fermati a Vicenza, Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda, Desenzano e Brescia; i treni ad alta velocità sono stati instradati sul percorso alternativo tra Milano Centrale e Padova, via Castelmaggiore.

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