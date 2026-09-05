Ritardi e cancellazioni di treni sul nodo ferroviario di Verona

Nel giorno dell’Air Show del Garda e del passaggio delle Frecce Tricolori a Desenzano, questa mattina si registrano disagi a Verona sulla circolazione ferroviaria, sospesa per un inconveniente tecnico ed in seguito in graduale ripresa. Rfi ha comunicato che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali sulle linee Brennero-Verona e Verona-Bologna e Milano-Venezia hanno subito ritardi o cancellazioni.
Alcuni Freccia Rossa non si sono fermati a Vicenza, Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda, Desenzano e Brescia; i treni ad alta velocità sono stati instradati sul percorso alternativo tra Milano Centrale e Padova, via Castelmaggiore.