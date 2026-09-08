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Rissa alla stazione metro San Faustino: sei giovani colpiti dal Daspo

Appartengono a due bande rivali i ragazzi coinvolti nello scontro: per loro scatta per un anno il divieto di accesso alla metro e alla zona della stazione
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La stazione San Faustino - Foto Comune di Brescia/Christian Penocchio
La stazione San Faustino - Foto Comune di Brescia/Christian Penocchio

Una violenta rissa tra due gruppi rivali, scoppiata alla stazione della metropolitana San Faustino, ha richiesto l’intervento della Polizia per riportare la situazione alla calma. Sei giovani sono stati denunciati dagli agenti del Commissariato Carmine per il loro coinvolgimento nello scontro.

I provvedimenti

Si tratta di cinque maggiorenni – un egiziano di 23 anni e un bresciano di 23, entrambi con precedenti, e tre cittadini filippini di 33, 25 e 21 anni, incensurati – e di un minorenne egiziano. Nei confronti dei sei il questore di Brescia Paolo Sartori ha ora emesso altrettanti Dacur della durata di un anno. Il provvedimento vieta loro di accedere alle stazioni della metropolitana di Brescia e alle aree interne ed esterne entro 100 metri dagli accessi ai binari, agli ascensori e alle scale che conducono ai convogli. Il divieto riguarda anche la stazione ferroviaria di Brescia, il piazzale della stazione e via Sostegno.

I provvedimenti sono stati adottati al termine dell'istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura e degli agenti della Polfer di Brescia.

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