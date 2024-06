Rischio ingorghi all’ex caserma Papa? Come si pensa di evitare il traffico

Una rotonda a metà di via Franchi, una nuova strada parallela a via Oberdan che percorrerà il perimetro della caserma Papa e nuove connessioni ciclopedonali sull’intera area.

Su richiesta della Loggia l’Agenzia del Demanio spenderà 3,3 milioni di euro per opere di urbanizzazione a corredo del progetto di riqualificazione dei 39mila metri quadrati incastonati tra via Oberdan e via Franchi, opere viabilistiche necessarie per alleggerire il traffico veicolare intorno alla Cittadella dei servizi. Le opere del Demanio si integreranno inoltre con quelle previste dall’adiacente Maf-Logistic, 1,5 milioni di euro per una migliore organizzazione dei flussi veicolari.

Il tema dello spostamento della Motorizzazione civile e dell’Agenzia delle Dogane dalla periferia della città al centro ha innescato nei mesi scorsi un serrato dialogo tra Palazzo Loggia e il Demanio per trovare una soluzione al flusso di mezzi pesanti che, inevitabilmente, sarebbe aumentato in quella zona della città.

Inaugurato il cantiere all'ex caserma Papa - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Inaugurato il cantiere all'ex caserma Papa - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Inaugurato il cantiere all'ex caserma Papa - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Inaugurato il cantiere all'ex caserma Papa - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Inaugurato il cantiere all'ex caserma Papa - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Inaugurato il cantiere all'ex caserma Papa - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Inaugurato il cantiere all'ex caserma Papa - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Inaugurato il cantiere all'ex caserma Papa - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Per ovviare a questo rischio – ha spiegato l’assessore alla Mobilità, Federico Manzoni – con l’Agenzia abbiamo studiato una soluzione e previsto vincoli in termini sia quantitativi che di orari giornalieri. Inizialmente avevamo definito in 50 i mezzi pesanti che giornalmente avrebbero potuto raggiungere l’area della cittadella. Poi con la modifica della legge sulle revisioni automobilistiche, si è scesi a 25 mezzi pesanti al giorno per la Motorizzazione civile e 10 per le Dogane».

Per il controllo dei flussi è stata inoltre prevista la figura di un mobility manager che avrà il compito, laddove necessario, di individuare soluzioni a possibili criticità che sorgeranno.

Le nuove opere

Il progetto di riqualificazione urbanistica dell’area prevede la realizzazione di un nuovo asse viario ad est del compendio; un asse viario di raccordo con via Oberdan a nord; una nuova rotatoria su via Franchi in corrispondenza dell’intersezione con la nuova strada ad est e rifacimento della stessa via Attilio Franchi nel tratto antistante il compendio fino all’intersezione semaforizzata con la tangenziale Ovest (via Oberdan); bracci di raccordo in ingresso e uscita sulla tangenziale Ovest (via Oberdan); un nuovo percorso ciclopedonale lungo il nuovo asse viario ad est.