Ex caserme di Brescia: residenze di lusso alla Gnutti, in stallo invece la Ottaviani

Marco Papetti

Tiboni sulla prima ex caserma: «Siamo alla fase di rilascio del permesso di costruire»

La caserma Gnutti in centro storico - © www.giornaledibrescia.it

Se si volesse descrivere con un’immagine la condizione delle ex caserme di Brescia, si potrebbe ricorrere a quella di un soldato diligente, che rimane in attesa di nuovi ordini dopo che è stato dato il riposo. Solo che nuovi ordini non ne arrivano, e il «soldato», che in realtà è fatto di quattro mura e di un tetto, pian piano comincia a perdere calcinacci e a riempirsi di ragnatele ed erbe infestanti, nell’attesa di un nuovo utilizzo. Dalla loro dismissione, avvenuta per ciascuna in tempi diver