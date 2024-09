Esonda il torrente Budrio: venti persone evacuate a Darfo Boario Terme

Notte di paura e maltempo a Darfo Boario Terme. Nelle scorse ore è esondato il torrente Budrio lungo la Sp 294: l’acqua ha tracimato trasportando fango e alcune ramaglie sulle strade, in particolare nella frazione Erbanno. Per sicurezza circa venti persone sono state evacuate nella notte dalle loro case, tra le quali una allettata.

Non ci sarebbero feriti, mentre per stabilire eventuali danni servirà ancora del tempo.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per sistemare l’alveo del fiume e mettere in sicurezza i residenti: l’intervento è terminato verso le 8.30 e la situazione sta tornando alla normalità. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco del paese, Dario Colossi.

Ci sono disagi anche sulla linea ferroviaria Brescia-Edolo: per via di una frana avvenuta nella zona di Lozio la circolazione ferroviaria è attualmente attiva solo tra Brescia e Pisogne. Il tratto da Pisogne a Edolo, invece, è chiuso a causa della presenza di detriti. Sempre per via della frana a Lozio, è stata chiusa la Sp 92 nel territorio di Malegno.