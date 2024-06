Il maltempo colpisce anche la bassa: strade franate a Quinzano d’Oglio

Disagi nella bassa bresciana a causa del maltempo, soprattutto in alcuni comuni come ad esempio Quinzano d’Oglio. «Le piogge stanno mettendo a dura prova il nostro territorio» le parole del sindaco Lorenzo Olivari. La ricognizione dell’Amministrazione comunale ha portato alla conta dei danni.

Strade franate, come i circa cinquanta metri in via Delle Boschette, stadio comunale allagato, e altri disagi nelle abitazioni private. «Fiume e rogge - continua il primo cittadino - sono oggi sorvegliati speciali. Abbiamo già contattato il consorzio irriguo e concordato con la Protezione civile la necessità di un tavolo per un miglior coordinamento delle operazioni idrauliche e degli annessi monitoraggi dei livelli in alveo, con particolare riferimento alle piene della roggia Savarona».

E proprio le acque della Savarona, che attraversa proprio il cuore del paese, ieri sera erano al limite, come spesso è accaduto questa primavera. È già stata informata anche Regione Lombardia dell’urgente necessità di dragaggio di corso d’acqua e bacino di mitigazione, trattandosi di Rip di competenza sovracomunale. L’eccezionale bomba meteorologica ha creato problemi di drenaggio anche nel nuovo Parco Dna e prodotto lo scivolamento di materiali dalle aiuole verso le zone a prato e sui camminamenti. «Partendo dalle priorità - conclude Olivari - si sta operando per risolvere i numerosi problemi emersi un po’ ovunque».