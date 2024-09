Maltempo, dalla Regione 4,5 milioni per 22 interventi nel Bresciano

Il Dipartimento nazionale Protezione civile ha approvato 22 interventi in provincia di Brescia – per una spesa totale di 4,5 milioni di euro – in seguito alle criticità causate dal maltempo dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 per il quale è stato dichiarato dal Governo lo stato di emergenza.

Regione Lombardia ha dato la disponibilità a stanziare ulteriori 315mila euro per completare l'ultimo intervento sul Lago d'Idro. Nello specifico, sono interessati i comuni di Bienno, Lavenone, Vezza d'Oglio, Malonno, Valvestino, Cevo, Collio, Vobarno, Lavenone, Bovegno, Paspardo, Saviore dell'Adamello, Idro e Tremosine sul Garda.

«Si tratta di una prima e importante risposta al territorio – ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa –. Sono interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Le ulteriori esigenze del territorio sono state raccolte e trasmesse al Dipartimento di Protezione civile per la relativa istruttoria, a tale scopo la scorsa settimana si sono svolti i sopralluoghi dei tecnici proposti, anche al fine di valutare lo stanziamento di ulteriori risorse».