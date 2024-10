Rischio alluvioni, i sindaci chiedono «più potere e risorse per intervenire»

Flavio Archetti

Tedaldi (Associazione comuni bresciani): «Paghiamo conseguenze di situazioni create nel tempo come la scarsa manutenzione»

L'alluvione di giugno a Vobarno © www.giornaledibrescia.it

Costituito da molti versanti montuosi e molte valli percorse da torrenti e fiumi, il territorio bresciano è pieno di zone a rischio idrogeologico. Secondo i dati Ispra, i bresciani che vivono in un’area con pericolosità idraulica media sono ben 66mila. Da bollino rosso sono una ventina di Comuni con almeno mille persone ciascuno che risiedono nelle zone più a rischio. In un’altra cinquantina di comuni Ispra non rileva una pericolosità nemmeno media. Dove sono I Comuni in cui abita il maggior num