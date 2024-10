Dissesto idrogeologico, oltre 1 milione di euro per Vione e Gargnano

I soldi di Regione Lombardia serviranno per mettere in sicurezza la Valle di Vallaro nel Comune camuno e mitigare il rischio crolli in località Sinsegla sul Garda

A A Riduci Ingrandisci Regione Lombardia giunge in aiuto dei Comuni bresciani, stretti negli ultimi mesi nella morsa del maltempo. Oltre 1 milione verrà destinato a Vione e Gargnano, rispettivamente 690mila e 360mila euro, per contrastare il dissesto idrogeologico. Complessivamente il Prellone ha stanziato 15 milioni per quattro municipi lombardi. Leggi anche Frana a Gargnano sul monte Comer, tanta paura ma nessun ferito Nello specifico nel Bresciano i fondi a Vione verranno utilizzati per interventi di stabilizzazione del versante sinistro della Valle di Vallaro e consolidamento dell’alveo del torrente Vallaro. Sul Garda invece i 360mila euro andranno a mitigare il rischio crolli in località Sinsegla.

