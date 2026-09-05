Rinviato il rientro di Di Battista in Italia, doveva rientrare oggi

«Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti». È quanto si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato M5s. Il rientro di Di Battista in Italia, da Cuba dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.
Di Battista era stato ricoverato nella sera di venerdì 28 agosto in un ospedale a Santa Clara. Dalla struttura era stato poi trasferito all'ospedale «Hermanos Ameijeiras» dell'Avana dove si trova attualmente. A Cuba era arrivata anche un'equipe sanitaria del policlinico Gemelli per affiancare il tema di medici dell'ospedale cubano. Ad annunciare il ritorno in Italia ( con un’aeroambulanza i cui costi erano coperti dalla compagnia assicurativa con la quale l'ex parlamentare aveva stipulato una polizza) era stato lo stesso Di Battista sui social. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage giornalistico.