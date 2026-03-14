Rilascio di tessere elettorali e CIE: uffici anagrafici aperti

In vista delle prossime consultazioni referendarie – previste per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 relative al “Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” – il Comune di Brescia ha organizzato per i cittadini e le cittadine residenti nel proprio territorio, nella settimana che va da lunedì 16 marzo a lunedì 23 marzo 2026, un programma di aperture straordinarie degli uffici anagrafici, centrali e decentrati, con accesso libero e senza necessità di appuntamento per il rilascio della tessera elettorale, per il rilascio della carta d’identità elettronica, in urgenza per votare al referendum, e per la sostituzione della carta d’identità cartacea con la nuova carta d’identità elettronica.

Le aperture straordinarie:

i pomeriggi da lunedì 16 marzo a giovedì 19 marzo dalle 13.45 alle 16.15;

venerdì 20 e sabato 21 orario continuato fino alle 18;

domenica 22 e lunedì 23 per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle 7 alle 23 di domenica, e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Si ricorda che tutte le carte d’identità cartacee in circolazione scadranno tassativamente il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e non sarà più possibile richiederne l’emissione, nemmeno in caso di urgenza.

Poiché la scadenza del 3 agosto coincide con il periodo estivo, per poter far fronte all’incremento di richieste di rilascio del documento elettronico, in particolare anche per i cittadini e le famiglie in partenza verso destinazioni estere o che risultino sprovvisti di altri documenti validi, è necessario che gli interessati richiedano in anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico, dato che non sarà più possibile il rilascio “a vista” della carta d’identità.

Chi avesse una carta d’identità cartacea è dunque invitato a cogliere l’occasione di queste aperture straordinarie per sostituirla fin da ora con la carta d’identità elettronica (CIE).