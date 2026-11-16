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«Riciclaggio con aggravante mafiosa»: commissariata Revolut

Dalle indagini sarebbero emersi «rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa». Per i pm è stato agevolato l’occultamento di capitali per 76,5 milioni di euro
La sede di Revolut - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La sede di Revolut - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pm Paolo Storari, ha disposto l’amministrazione giudiziaria nei confronti della banca digitale Revolut nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza. Sarebbero emersi «rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa» e «per altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia».

«Agevolata commissione di reati»

Per «gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering» di Revolut numerosi «soggetti condannati o indagati per gravi delitti» e «destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali» hanno «potuto accedere al sistema finanziario» ed è stata agevolata «di fatto la commissione dei reati». È emerso «un modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali» per 76,5 milioni di euro, che «avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio». Lo scrive il procuratore di Milano Marcello Viola.

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