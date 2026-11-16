«Riciclaggio con aggravante mafiosa»: commissariata Revolut

Dalle indagini sarebbero emersi «rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa». Per i pm è stato agevolato l’occultamento di capitali per 76,5 milioni di euro

16 novembre 2026 1 ' di lettura

La sede di Revolut - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Revolutcommissariamentoriciclaggio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...