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Ricerche in corso per un ragazzo sui monti di Cerveno

Roberto Manieri
Il giovane si è allontanato da casa volontariamente: si temono gesti estremi da parte sua
Ricerche durante la notte (foto d'archivio)
Ricerche durante la notte (foto d'archivio)
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Ore di angoscia a Cerveno, con l'avvio questa sera della ricerca di un giovane, scomparso sui monti di Astrio. Il ragazzo, un 26enne del posto, si è allontanato da casa con la sua auto dopo aver attraversato un periodo difficile.

La vettura è stata abbandonata nei pressi di un tratturo dei monti di Cerveno e i carabinieri di Capodimonte della Compagnia di Breno ipotizzano che abbia preso la via di una zona molto impervia verso Lozio.

Per la sua ricerca da stasera sono stati attivati gli uomini del Soccorso Alpino e quelli della squadra di ricerca della Guardia di Finanza. Quindi squadre dei Vigili del fuoco, Carabinieri e membri della Protezione Civile. Il timore è che il giovane possa tentare gesti insensati: da qui l'attivarsi delle ricerche mirate ad intercettarlo per poterlo riconsegnare alla famiglia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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