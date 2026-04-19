Ritrovato vivo il 26enne scomparso a Cerveno

È stato ritrovato intorno a mezzanotte e mezza, vivo, il 26enne di Cerveno di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri sui monti di Astrio.

Il giovane, dopo una lunga passeggiata in montagna – intrapresa senza comunicare i propri programmi ai familiari – ha infine contattato gli amici, facendo rientrare l’allarme e i timori per la sua scomparsa.

Si chiude così, con un esito positivo, una serata di forte apprensione che aveva portato all’attivazione della macchina dei soccorsi. Nelle ricerche erano stati coinvolti i carabinieri della Compagnia di Breno, il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.

Le operazioni si sono concluse poco dopo l’una di notte, con il rientro delle squadre impegnate sul territorio.