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﻿CronacaValcamonica

Ritrovato vivo il 26enne scomparso a Cerveno

Il ragazzo, dopo una lunga passeggiata, ha contattato i propri amici intorno alla mezzanotte e mezza di ieri facendo di fatto rientare l’allarme
Concluse in maniera positive le ricerche del 26enne (foto di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Concluse in maniera positive le ricerche del 26enne (foto di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
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È stato ritrovato intorno a mezzanotte e mezza, vivo, il 26enne di Cerveno di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri sui monti di Astrio.

Il giovane, dopo una lunga passeggiata in montagna – intrapresa senza comunicare i propri programmi ai familiari – ha infine contattato gli amici, facendo rientrare l’allarme e i timori per la sua scomparsa. 

Si chiude così, con un esito positivo, una serata di forte apprensione che aveva portato all’attivazione della macchina dei soccorsi. Nelle ricerche erano stati coinvolti i carabinieri della Compagnia di Breno, il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.

Le operazioni si sono concluse poco dopo l’una di notte, con il rientro delle squadre impegnate sul territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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