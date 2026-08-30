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Era in vacanza a Sirmione, ma ricercato per traffico di droga

Un cittadino turco di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sirmione, dove era arrivato il giorno prima con la famiglia
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

I controlli dei carabinieri sul lago di Garda
I controlli dei carabinieri sul lago di Garda

Era in vacanza sul lago di Garda con la famiglia, ma i controlli dei carabinieri hanno fatto emergere che era ricercato a livello internazionale per traffico di stupefacenti. È finita così, dopo appena una sera, la vacanza di un cittadino turco di 43 anni, arrestato dai militari a Sirmione.

L’uomo è stato individuato nella serata di ieri durante una serie di controlli a campione effettuati dai carabinieri negli alberghi della località turistica. La verifica dei dati anagrafici attraverso le banche dati utilizzate dalle forze di polizia nell’area Schengen ha fatto emergere a suo carico un provvedimento di cattura internazionale emesso dalla Turchia. Secondo quanto emerso, il provvedimento riguarda un’accusa di traffico internazionale di droga.
L’uomo ha trascorso la prima notte nelle camere di sicurezza dei carabinieri e ora sarà avviata la procedura di estradizione in Turchia.

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