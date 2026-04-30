Ricamo, ceramica, lettura: anche a Brescia son tornati gli hobby lenti

Da un po’ di tempo sembrano tornati di moda gli hobby di una volta. Ricamare, impastare, modellare l'argilla, piantare qualcosa in un vaso sul balcone. Attività che per anni abbiamo considerato – assolutamente a torto – roba da nonne, stanno tornando prepotentemente di moda. Una specie di controffensiva silenziosa a un ritmo di vita che, soprattutto per le generazioni più giovani, sembra stia diventando insostenibile. Sì, perché i numeri lo confermano.