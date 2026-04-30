Ricamo, ceramica, lettura: anche a Brescia son tornati gli hobby lenti

Da un po’ di tempo sembrano tornati di moda gli hobby di una volta. Ricamare, impastare, modellare l'argilla, piantare qualcosa in un vaso sul balcone. Attività che per anni abbiamo considerato – assolutamente a torto – roba da nonne, stanno tornando prepotentemente di moda. Una specie di controffensiva silenziosa a un ritmo di vita che, soprattutto per le generazioni più giovani, sembra stia diventando insostenibile. Sì, perché i numeri lo confermano.
Secondo la ricerca promossa dal Consiglio Nazionale dei Giovani (Istituto Piepoli, marzo 2025), oltre il 70% dei giovani ha sperimentato periodi di ansia o disturbi dell'umore. La risposta? Non solo la terapia. Il 40% trova infatti sollievo nell'attività fisica, mentre gruppi di supporto, arte e musica si confermano strumenti efficaci per contrastare il disagio. Ed ecco, dunque, che entrano in scena alcuni immortali passatempi, perché fare qualcosa con le mani, con il corpo e insieme agli altri, funziona.