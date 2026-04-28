Parità, non promesse: il modello Brescia Calcio Femminile

La crescita del calcio femminile è sotto gli occhi di tutti. Più difficile è capire dove questa crescita prende davvero forma: all’interno delle società. È qui che si gioca una parte decisiva del percorso, perché è nei club che la parità smette di essere un principio e diventa pratica quotidiana.
Strutture, organizzazione, settore giovanile: sono questi i fattori che determinano se un movimento evolve o resta incompiuto. Il Brescia Calcio Femminile si inserisce in questo passaggio con un percorso chiaro. Negli ultimi anni il club è passato da circa 75 a oltre 200 tesserate, sviluppando un settore giovanile completo, dall’Under 10 alla prima squadra. Un’espansione che non è solo numerica, ma strutturale. Oggi il Brescia rappresenta una delle realtà più consolidate a livello nazionale per numero di atlete e continuità del progetto, diventando un punto di riferimento sul territorio.
È la presidente Clara Gorno a descrivere la visione che sta dietro a questa strategia: «La parità non è uno slogan. È una responsabilità che i club si assumono ogni giorno. Non si tratta più solo di entrare in un sistema esistente, ma di avere il coraggio di cambiarlo. Il nostro compito è costruire contesti in cui una ragazza possa crescere senza doversi adattare, senza dover chiedere il permesso per valere. Se riusciamo a cambiare la percezione che ha di sé stessa, allora il risultato va oltre il campo».
In questo senso, non si tratta di un obiettivo astratto, ma una responsabilità concreta che passa dalla possibilità di entrare, restare e crescere all’interno di un sistema sportivo strutturato.
Il confronto con l’estero resta evidente: investimenti più continui, maggiore stabilità e una visibilità più ampia. In Italia, invece, il percorso è ancora in costruzione e non sempre in modo lineare.
Per le realtà che operano senza il supporto diretto di grandi club maschili, questo significa affrontare una sfida ancora più complessa. Costruire nel tempo, con risorse limitate, diventa una scelta oltre che una necessità: significa investire nella struttura, nel settore giovanile e nella continuità del progetto.
È il percorso intrapreso anche dal Brescia Calcio Femminile, che ha ricostruito progressivamente la propria struttura sportiva, affiancando all’attività agonistica progetti educativi e iniziative sul territorio. Tra questi, il progetto For Special rappresenta un elemento distintivo: un’attività dedicata ad atlete e atleti con disabilità intellettiva, che conferma il ruolo sociale del club.
Questa trasformazione non è ancora conclusa, ma si costruisce giorno dopo giorno. C’è ancora molta strada da fare, ma la prospettiva è chiara: arrivare a un punto in cui le nuove generazioni non debbano più vivere questo percorso come qualcosa di straordinario, ma semplicemente come la normalità.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bresciacalciofemminile.it