Parità, non promesse: il modello Brescia Calcio Femminile

È la presidente Clara Gorno a descrivere la visione che sta dietro a questa strategia: «La parità non è uno slogan. È una responsabilità che i club si assumono ogni giorno. Non si tratta più solo di entrare in un sistema esistente, ma di avere il coraggio di cambiarlo. Il nostro compito è costruire contesti in cui una ragazza possa crescere senza doversi adattare, senza dover chiedere il permesso per valere. Se riusciamo a cambiare la percezione che ha di sé stessa, allora il risultato va oltre il campo».

In questo senso, non si tratta di un obiettivo astratto, ma una responsabilità concreta che passa dalla possibilità di entrare, restare e crescere all’interno di un sistema sportivo strutturato.

Il confronto con l’estero resta evidente: investimenti più continui, maggiore stabilità e una visibilità più ampia. In Italia, invece, il percorso è ancora in costruzione e non sempre in modo lineare.

Per le realtà che operano senza il supporto diretto di grandi club maschili, questo significa affrontare una sfida ancora più complessa. Costruire nel tempo, con risorse limitate, diventa una scelta oltre che una necessità: significa investire nella struttura, nel settore giovanile e nella continuità del progetto.

È il percorso intrapreso anche dal Brescia Calcio Femminile, che ha ricostruito progressivamente la propria struttura sportiva, affiancando all’attività agonistica progetti educativi e iniziative sul territorio. Tra questi, il progetto For Special rappresenta un elemento distintivo: un’attività dedicata ad atlete e atleti con disabilità intellettiva, che conferma il ruolo sociale del club.

Questa trasformazione non è ancora conclusa, ma si costruisce giorno dopo giorno. C’è ancora molta strada da fare, ma la prospettiva è chiara: arrivare a un punto in cui le nuove generazioni non debbano più vivere questo percorso come qualcosa di straordinario, ma semplicemente come la normalità.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bresciacalciofemminile.it