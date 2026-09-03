Lavori terminati, dopo circa un anno riapre Villa Paolo VI a Pisogne

Dopo circa un anno di lavori, Villa Paolo VI a Passabocche di Pisogne riapre le porte alla comunità: domenica la parrocchia di Santa Maria Assunta inaugurerà ufficialmente la struttura rinnovata, storica casa di accoglienza che da oltre sessant’anni accompagna generazioni di bambini, ragazzi, famiglie e gruppi parrocchiali.
Immersa nel verde, a circa 15 chilometri dal paese, l’immobile era stato donato alla parrocchia nel 1964 dalla famiglia Damioli-Loro. Da allora è diventata un punto di riferimento per campi scuola, soggiorni estivi e iniziative educative, ma il passare del tempo aveva deteriorato la struttura.
Rimessa a nuovo
L’intervento appena concluso vuole ora garantirle un futuro, rafforzandone in particolare la vocazione educativa, formativa e inclusiva, con un’attenzione speciale alle nuove generazioni.
I lavori hanno interessato numerosi aspetti dell’edificio, con tinteggiatura, nuovi serramenti e cucina, adeguamento antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di un ascensore, sistemazione di bagni e spazi comuni. È stata inoltre ricavata un’aula per incontri e formazione, potenziata la connettività e rinforzata la struttura con travi in acciaio e attenzione è stata riservata anche alla storica fontana esterna, un tempo luogo delle veglie serali.
Punto di ripartenza
Un cantiere significativo, per un progetto che vuole essere un punto di ripartenza di una struttura che vuole continuare a essere luogo di incontro, crescita e accoglienza per Pisogne, ma non solo. L’intervento è stato sostenuto anche dal lavoro di molti volontari, con costi cresciuti nel tempo fino a oltre 330mila euro e una raccolta fondi aperta a tutti, per contribuire a realizzare l’intervento.
Taglio del nastro
La giornata di domenica inizierà alle 9 con il benvenuto, seguito alle 9.30 dall’open day e dalle visite guidate alla struttura e alle 10.15 dalla presentazione degli interventi realizzati, con i saluti istituzionali. A seguire la messa, la cerimonia di inaugurazione e alle 12.30 il pranzo su prenotazione, mentre il pomeriggio sarà aperto all’intera cittadinanza. In programma alle 15.30 lo spettacolo di Magica Gilly, illusionista conosciuta anche per il proprio impegno sul fronte dell’inclusione delle persone con disabilità.