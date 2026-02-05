Rezzato, migliorano le condizioni della donna investita da un’auto

Migliorano le condizioni della donna di 60 anni che ieri, mercoledì, è stata investita a Rezzato da un’auto. Nonostante resti ricoverata in Rianimazione al Civile per le lesioni riportate al volto e alla testa, oggi pomeriggio ha aperto gli occhi e ha riconosciuto i suoi familiari. Entro la fine della settimana potrebbe lasciare il reparto, per essere trasferita alla Chirurgia Maxillo-Facciale.

L’incidente

Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

L’incidente è avvenuto attorno alle 8, poco prima del sottopasso tra via Napoleonica e via Romarina Masardi, nella zona industriale di Rezzato, a poche centinaia di metri dal confine con Mazzano.

La donna aveva portato l’auto dal meccanico e stava tornando a piedi verso la trattoria di famiglia, dove lavora. Aveva lasciato i documenti in auto e per questo motivo la sua identità è rimasta un mistero fino al momento in cui un operatore sanitario del Civile ha risposto alle chiamate del fratello – che lavora con lei – sul telefono della donna.