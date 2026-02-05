Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Rezzato, migliorano le condizioni della donna investita da un’auto

Francesca Zani
La 60enne di Ciliverghe di Mazzano è ancora intubata al Civile, ma oggi pomeriggio ha riconosciuto i suoi familiari
I rilievi dopo l'investimento - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
I rilievi dopo l'investimento - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Migliorano le condizioni della donna di 60 anni che ieri, mercoledì, è stata investita a Rezzato da un’auto. Nonostante resti ricoverata in Rianimazione al Civile per le lesioni riportate al volto e alla testa, oggi pomeriggio ha aperto gli occhi e ha riconosciuto i suoi familiari. Entro la fine della settimana potrebbe lasciare il reparto, per essere trasferita alla Chirurgia Maxillo-Facciale.

L’incidente

  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

L’incidente è avvenuto attorno alle 8, poco prima del sottopasso tra via Napoleonica e via Romarina Masardi, nella zona industriale di Rezzato, a poche centinaia di metri dal confine con Mazzano.

La donna aveva portato l’auto dal meccanico e stava tornando a piedi verso la trattoria di famiglia, dove lavora. Aveva lasciato i documenti in auto e per questo motivo la sua identità è rimasta un mistero fino al momento in cui un operatore sanitario del Civile ha risposto alle chiamate del fratello – che lavora con lei – sul telefono della donna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
donna investitaautoospedale CivileRezzato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario