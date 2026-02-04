Rezzato, identificata la donna investita da un’auto

È stata identificata la donna che questa mattina è stata investita da un’auto a Rezzato: si tratta di una donna di 60 anni residente a Mazzano. La, trasportata in gravissime condizioni al Civile a Brescia, è ricoverata in Rianimazione.

L’incidente

Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 8.30 all’altezza del sottopasso tra via Romarina Massardi e via Napoleonica. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Desenzano, che sta effettuando tutti i controlli del caso, anche sul conducente del veicolo (accompagnato in ospedale), un uomo di 58 anni. Le condizioni della donna sono parse fin da subito disperate. Sul posto è intervenuta la Croce Blu, che ha trasportato in codice rosso la vittima al Civile.

Identificazione

La donna non aveva con sé i documenti e di conseguenza in un primo momento è stato impossibile identificarla. Ma mentre era priva di conoscenza in ospedale, il personale medico ha risposto a una chiamata sul suo telefono: dall’altra parte un familiare della donna. È stato lui a fornire tutte le informazioni.