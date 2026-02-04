Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Investita da un’auto a Rezzato: grave un’anziana

L’incidente è avvenuto in via Massardi: la donna non era cosciente quando sono intervenuti i soccorritori, ed è stata trasportata al Civile in codice rosso
  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Investita una donna a Rezzato
    Investita una donna a Rezzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Un’anziana è stata investita da un’auto a Rezzato, in via Massardi. La donna, che non aveva con sé i documenti e della quale non si conosce dunque l’età esatta, è in condizioni gravi. All’arrivo dei soccorritori non era cosciente, ed è stata trasportata all’ospedale Civile in codice rosso.

Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
investitaautoanzianaRezzato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario