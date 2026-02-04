Investita da un’auto a Rezzato: grave un’anziana

Un’anziana è stata investita da un’auto a Rezzato, in via Massardi. La donna, che non aveva con sé i documenti e della quale non si conosce dunque l’età esatta, è in condizioni gravi. All’arrivo dei soccorritori non era cosciente, ed è stata trasportata all’ospedale Civile in codice rosso.

Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Brescia.