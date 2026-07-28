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Rezzato, lite tra giovani degenera: un ferito in codice rosso

Nel duro confronto uno dei due ha riportato delle serie lesioni dovute presumibilmente a una caduta durante la colluttazione
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Un'auto dei carabinieri (foto d'archivio) - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
Un'auto dei carabinieri (foto d'archivio) - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Una lite che degenera per futili motivi tra due giovani ha portato al ferimento di uno dei due stasera poco prima delle 23. Secondo le prime informazioni i due, dopo una prima discussione, sarebbero arrivati alle mani. Nel duro confronto uno dei due giovani ha riportato delle serie lesioni dovute presumibilmente a una caduta durante la colluttazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Brescia, che ha provveduto a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito è stato trasportato da un'ambulanza in codice rosso alla Poliambulanza. Il fatto è accaduto a Rezzato all'altezza di via Treponti 75.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Rezzatolitecodice rossoRezzato
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