Rezzato, evade dalla caserma dei carabinieri: arrestato di nuovo

Era finito in caserma per tentato furto in abitazione, solo che a differenza dei due complici a un certo punto si è alzato ed è scappato. L'uomo è stato riarrestato sabato a Torbole Casaglia, dove si era nascosto a casa di amici.
È successo giovedì alla caserma dei carabinieri di Rezzato. L'uomo era stato arrestato insieme ad altri due complici per tentato furto in abitazione a Mazzano, ma una volta in caserma è riuscito a fuggire. I carabinieri si sono messi subito sulle sue tracce e sabato, insieme ai militari di Travagliato, lo hanno arrestato per evasione a Torbole Casaglia. Venerdì si è svolta la direttissima per il tentato furto (ovviamente senza l'uomo che è scappato), questa mattina è in corso la direttissima per l'evasione.