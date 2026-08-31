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Rezzato, evade dalla caserma dei carabinieri: arrestato di nuovo

L’uomo era stato arrestato una prima volta per tentato furto in un’abitazione di Mazzano, ma a differenza dei due complici a un certo punto si è alzato ed è scappato. Ritrovato due giorni dopo a Torbole
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La caserma dei carabinieri di Rezzato
La caserma dei carabinieri di Rezzato

Era finito in caserma per tentato furto in abitazione, solo che a differenza dei due complici a un certo punto si è alzato ed è scappato. L'uomo è stato riarrestato sabato a Torbole Casaglia, dove si era nascosto a casa di amici.

È successo giovedì alla caserma dei carabinieri di Rezzato. L'uomo era stato arrestato insieme ad altri due complici per tentato furto in abitazione a Mazzano, ma una volta in caserma è riuscito a fuggire. I carabinieri si sono messi subito sulle sue tracce e sabato, insieme ai militari di Travagliato, lo hanno arrestato per evasione a Torbole Casaglia. Venerdì si è svolta la direttissima per il tentato furto (ovviamente senza l'uomo che è scappato), questa mattina è in corso la direttissima per l'evasione.

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