Controlli a Rezzato: 14 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Controlli straordinari nel fine settimana a Rezzato, dove i Carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un servizio congiunto di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto dei comportamenti pericolosi alla guida. Nel corso dell'operazione sono stati controllati complessivamente 155 veicoli e identificate 197 persone.
Sul fronte della sicurezza stradale, sono state contestate 10 violazioni al Codice della strada, sette delle quali per guida in stato di ebbrezza, con valori alcolemici rientranti nella fascia che prevede una sanzione amministrativa. Altri sette automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: sei sono risultati positivi all'alcoltest con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro, mentre un settimo conducente ha fatto registrare un valore superiore a 1,5 grammi per litro. Per quest'ultimo è scattato anche il sequestro del veicolo. Complessivamente sono state ritirate 14 patenti di guida.
L'attività congiunta rientra nei servizi di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione al contrasto della guida sotto l'effetto dell'alcol, tra i comportamenti che mettono maggiormente a rischio la sicurezza degli utenti della strada.