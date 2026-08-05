Nelle vene di Brescia scorrono libri: la rete da 2 milioni di prestiti

Se la provincia di Brescia fosse un corpo umano, la sua Rete Bibliotecaria non sarebbe un archivio relegato in un angolo del cervello. Piuttosto, il sistema circolatorio lungo il quale vengono pompati ogni anno 660mila libri da un’estremità all’altra della provincia.
Il bilancio 2025 è a modo suo la cartina di tornasole della salute sociale del territorio: le 245 biblioteche e sedi della rete hanno effettuato 1.440.463 prestiti locali, ai quali si aggiungono 647.154 prestiti ricevuti da altre biblioteche. Attraverso i 151.919 utenti attivi, la rete ha superato complessivamente i due milioni di prestiti, segno che resistono gli appassionati della lettura.
La vera forza del sistema bibliotecario va però oltre, e lo dimostrano proprio quei 660mila libri inviati dalle biblioteche ad altre biblioteche censiti nel 2025 (le somme dei documenti dati e ricevuti non sono uguali a causa dello sfasamento temporale: per esempio, prestiti richiesti nel 2025 ma consegnati ad inizio 2026), a dimostrazione della funzione di riequilibrio che il sistema di interscambio esercita sul territorio.
Il catalogo unico e l'interprestito sfidano le distanze geografiche, permettendo a tutti gli utenti, indipendentemente dalla zona in cui vivono, di avere le stesse possibilità di «lettura».
Geografie
Se andiamo a vedere il numero di utenti per abitanti in ciascun Comune bresciano, è evidente come la sua distribuzione rispecchi solo in parte la densità demografica.
La mappa dei sistemi bibliotecari mostra una concentrazione imponente di iscritti nelle zone di pianura e di prima cintura urbana. Il Sud Ovest Bresciano e Brescia Est aggregano da soli oltre un terzo degli utenti attivi dell'intera rete provinciale.
I dati degli utenti certificano una presenza capillare, ma è l’analisi tra quelli attivi e i prestiti a rivelare la vera natura della fruizione.
Nei grandi poli urbani la massa degli iscritti genera numeri assoluti notevoli, grazie soprattutto a collezioni corpose e a orari d’apertura generosi. Ma è quando ci si sposta nelle valli che è evidente quanto ruolo sociale rivesta la biblioteca: nei piccoli comuni agisce come elemento catalizzatore della vita pubblica, trasformando la struttura in un punto di riferimento per l'intera comunità locale.
Densità
Se si guarda a quanti libri legge in media ogni singolo iscritto, la mappa che ne esce offre uno spaccato curioso della provincia bresciana.
Nelle strutture dei piccoli centri della periferia, del Garda e delle valli, il tasso di consumo individuale raggiunge i vertici provinciali. Realtà come Malonno (21,7 prestiti per utente), Collebeato (20), Ome (19,8) e Polaveno (18,8), seguite da San Felice del Benaco, Caino, Provaglio d'Iseo, Calvagese, Sulzano e Villanuova, registrano medie notevoli che oscillano tra le 17 e le oltre 21 consultazioni annue per iscritto.
In questi nodi della rete, la biblioteca agisce come un catalizzatore sociale reattivo: un numero contenuto di utenti non equivale affatto a uno scarso impatto sul territorio, ma al contrario dimostra come l'interprestito venga valorizzato con la massima intensità proprio laddove le alternative culturali scarseggiano.
Interscambi
Il sistema circolatorio della Rete Bibliotecaria dunque porta i libri ovunque, ma con sensi di marcia differenti tra le diverse aree della provincia.
L'analisi dei flussi di interprestito mostra infatti come alcuni sistemi siano più votati al prestito, mentre altri alla richiesta.
Il Sud Ovest Bresciano si attesta come il principale motore dell'intera rete provinciale, chiudendo il bilancio con un attivo netto di quasi ventimila volumi inviati in più rispetto a quelli ricevuti. Una tendenza generosa che caratterizza anche la Valle Trompia e il sistema di Brescia Est.
Sul versante troviamo invece la Valle Camonica, che riceve molto più di quel che presta: per soddisfare una domanda che supera la disponibilità immediata delle collezioni locali, le biblioteche camune ricevono dall’esterno quasi ventimila libri in più di quanti ne inviino.
Una dinamica simile si registra nel Sistema Bibliotecario Urbano del capoluogo, dove la domanda di volumi supera di oltre quattordicimila unità la capacità di spedizione verso l’esterno.
Nodi
All'interno di questo quadro di interscambio provinciale, le singole biblioteche ricoprono ruoli «specializzati» in base al proprio catalogo e alla collocazione geografica.
Se la Queriniana di Brescia si conferma il fornitore supremo della rete con oltre ventiduemila uscite interbibliotecarie, strutture di medie dimensioni come Rovato e Villa Carcina mostrano una notevole efficienza operativa, chiudendo la top 3 delle esportatrici.
Sul fronte opposto, la biblioteca Ghetti di Brescia è in cima alla lista dei poli riceventi, importando oltre ventunemila libri da altre sedi.
Per quanto riguarda la circolazione puramente locale, Concesio domina la classifica provinciale superando i quarantatremila prestiti in sede, seguita da Chiari, di nuovo la Ghetti, e Palazzolo sull'Oglio.
I dati mostrano la convivenza di due modelli complementari: da un lato troviamo i grandi centri di erogazione locale, dall'altro invece le biblioteche che alimentano la circolazione provinciale.
Prospettive
I numeri, insomma, raccontano più storie quando si parla di biblioteche. Ci sono gli utenti, ci sono i prestiti, ci sono gli interscambi, ci sono lettori accaniti e altri di passaggio.
Per capire il loro vero valore, vanno guardate da più punti di vista: quali sono le custodi di tesori, quali gli avamposto della cultura, quali le più fornite, quali invece quelle che si appoggiano al sistema per soddisfare i propri iscritti.
Il quadro che ne esce è però univoco. I bresciani hanno sete di cultura, di libri, ma anche di luoghi d’aggregazione. Perché sempre più spesso la biblioteca è molto più di una stanza con libri sugli scaffali. Sempre più spesso è luogo di incontro e di dibattito, di serate, di reading party, di attività sociali non strettamente legate alla cultura. Le biblioteche hanno una vita che va oltre la pagine dei libri, ma che necessita di quell’apparato circolatorio che è il sistema di interscambio, capace di portare ossigeno in ogni angolo del Bresciano.