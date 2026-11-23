In attesa di conoscere il proprio destino e di sapere se sarà estradato negli Stati Uniti, resta chiusa l'armeria di famiglia del 28enne bresciano accusato dagli investigatori americani di essere coinvolto in un traffico internazionale di armi e munizioni destinate alla Russia.
Al Tar
A bloccare l'attività era stato il questore di Brescia, che a fine ottobre aveva revocato le autorizzazioni per riparare, fabbricare e vendere armi. Una decisione contestata dalla famiglia bresciana, ma ora confermata anche dai giudici del Tar di Brescia, che hanno respinto la richiesta di sospendere il provvedimento. È l'ultimo sviluppo di un presunto intrigo internazionale. I giudici amministrativi hanno ritenuto, almeno per il momento, fondate le ragioni che avevano portato la Questura a ritirare le licenze.
In particolare, al centro della decisione c'è la mancata vigilanza attribuita alla titolare delle autorizzazioni. Secondo il Tar, anche i cambiamenti nella gestione della società non sarebbero sufficienti a superare i problemi contestati, dal momento che il controllo dell'azienda dopo l’arresto l’estate scorso del 28enne, sarebbe sostanzialmente rimasto nelle mani della stesso giovane nonostante il passaggio nero su bianco dal figlio alla madre.
Ad agosto la Prefettura aveva avviato le procedure per valutare la sospensione o la revoca delle autorizzazioni. A metà settembre erano quindi arrivati primi provvedimenti: sospese le licenze relative a due depositi di materiale esplodente, con l'obbligo «di svuotare i locali entro 48 ore». A fine ottobre il questore aveva poi disposto la revoca immediata delle autorizzazioni per la riparazione, la fabbricazione e il commercio di armi comuni. La famiglia aveva impugnato l’atto ottenendo all'inizio di novembre, una sospensione temporanea della revoca.
Un risultato durato poco. Dopo aver ascoltato le parti, i giudici del Tar hanno respinto la richiesta di sospendere la revoca delle licenze. Secondo il tribunale, infatti, le ragioni avanzate dalla famiglia non sono, almeno in questa fase, sufficienti a mettere in discussione il provvedimento. La vicenda amministrativa non è comunque conclusa. Per il 17 dicembre è prevista un'altra udienza.
Il caso
Sullo sfondo resta poi l'inchiesta americana che vede coinvolto il giovane imprenditore originario di Gardone Valtrompia e residente sul Garda. Secondo l’Fbi, il bresciano avrebbe fatto parte di un'organizzazione che acquistava negli Stati Uniti armi, munizioni e componenti militari destinati alla Russia, aggirando le restrizioni commerciali attraverso società e intermediari europei. Un sistema che, secondo l'accusa, sarebbe andato avanti dal 2022 al 2025, con il coinvolgimento anche e di una donna russa e di un cittadino sloveno sul quale la Corte d’appello di Milano deciderà mercoledì per l’estradizione.
Le autorità americane contestano al bresciano diversi reati, tra cui il traffico illecito di armi, frode e riciclaggio. Arrestato a fine estate sulla base della richiesta arrivata dagli Usa e successivamente rimesso in libertà con l'obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria, il giovane è ora in attesa della decisione della Corte d'appello di Brescia sulla sua estradizione. La Procura generale e la Procura ordinaria hanno già espresso parere favorevole alla consegna.
Nel frattempo, anche in Italia sono stati avviati accertamenti che hanno coinvolto il 28enne e i genitori. Sotto i riflettori della giustizia italiana, un'operazione relativa a 200mila proiettili calibro 50 che sarebbero dovuti arrivare nel nostro Paese per essere poi riesportati. Un doppio caso quindi che si intreccia. Da una parte la richiesta americana di estradizione, dall'altra i provvedimenti delle autorità bresciane che hanno fermato l'attività di famiglia. E mentre il giovane attende di sapere se dovrà affrontare la giustizia negli Stati Uniti, le porte dell’armeria, almeno per ora, restano chiuse.