Report, Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione

Lo ha comunicato la Rai con una nota: gli sarebbero stati proposti un incarico a Rainews, al Tg3 o un ufficio di corrispondenza. Alla guida del programma lo sostituiranno i giornalisti d’inchiesta Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

28 agosto 2026 2 ' di lettura

Sigfrido Ranucci - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ReportSigrfrido Ranucci Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...