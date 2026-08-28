Report, Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione

Sigrifido Ranucci non sarà il conduttore di Report nella prossima stagione del programma. A sostituirlo saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lo ha comunicato nel pomeriggio la Rai con una nota. A quanto appreso dall’Ansa, a Ranucci l’azienda avrebbe proposto tre opzioni per lasciare la conduzione di Report: un incarico a Rainews, al Tg3 o un ufficio di corrispondenza. Opzioni di ricollocamento, si legge nel comunicato Rai, «coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai, nell'ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell'Azienda».
I nuovi conduttori
«La Rai comunica che, a partire dalla prossima stagione, la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti – si legge nel comunicato –. La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del Servizio Pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo».
Giulia Presutti, spiega la nota Rai, «è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo e alla realizzazione di inchieste su temi di interesse pubblico». Daniele Piervincenzi, invece, «ugualmente vincitore del concorso Rai, porta a Report una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. È stato inviato e conduttore di programmi Rai quali Nemo-Nessuno escluso e Popolo Sovrano, lavorando su temi sociali, criminalità, periferie e realtà territoriali.
Nel 2017, durante un'inchiesta realizzata per Nemo a Ostia, fu aggredito insieme all'operatore Edoardo Anselmi: un episodio diventato uno dei simboli del giornalismo d'inchiesta sul campo.La scelta di Presutti e Piervincenzi vuole dunque sottolineare un principio preciso: il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'Azienda, selezionate secondo criteri di merito e competenza».
Ranucci
Per quanto riguarda Ranucci, «nell'ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali» la Raui gli ha sottoposto tre possibili opzioni di ricollocazione professionale «coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai, nell'ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell'Azienda».
Opzioni che sarebbero, a quanto si apprende, un incarico a Rainews, al Tg3 o un ufficio di corrispondenza.