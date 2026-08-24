ROMA, 24 AGO - E' stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al Riesame per Valter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede - hanno annunciato i suoi difensori nei giorni scorsi - l'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il tribunale del Riesame, dopo il ricorso presentato dagli avvocati Sergio e Arturo Cola, è chiamato a esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Sempre oggi potrebbe essere fissato l'interrogatorio davanti al pm richiesto dai difensori dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Si prospettano tempi più lunghi, invece, per la convocazione da parte degli inquirenti dello stesso Ranucci per sentirlo come persona informata sui fatti.
Caso Ranucci, il 7 settembre udienza del Riesame per Lavitola
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