Report, Piervincenzi resta alla conduzione dopo passo indietro di Presutti

Daniele Piervincenzi resterà alla conduzione di Report. A confermarlo è stato il direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini, rispondendo ai giornalisti a margine della presentazione di «Ore 14» di Salvo Sottile. «Assolutamente sì», ha risposto Corsini alla domanda sulla permanenza di Piervincenzi alla guida del programma. Report dovrebbe tornare in onda l’8 novembre, secondo le intenzioni dell’azienda.
Dopo il passo indietro di Giulia Presutti, Corsini ha spiegato di aver incontrato ieri la redazione e di essere ancora impegnato nelle valutazioni sul programma. «A breve daremo tutte le risposte», ha detto.
Sul ruolo dei conduttori, il direttore ha rivendicato la responsabilità della scelta: «I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo». Quanto a Presutti, ha definito il suo passo indietro «una scelta personale», sottolineando che si tratta di «una risorsa e un’ottima professionista».