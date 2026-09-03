Report, Piervincenzi resta alla conduzione dopo passo indietro di Presutti

Lo ha confermato il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini, che ha ribadito che le scelte saranno sue: «I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo»

03 settembre 2026 1 ' di lettura

Daniele Piervincenzi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Report Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...