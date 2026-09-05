Remedello, si fingono clienti e rubano gioielli per 40mila euro

Si fingono clienti, avanzando continue richieste per distrarre il titolare, e se ne vanno con gioielli per un valore di circa 40mila euro. È successo martedì 25 agosto all'oreficeria e ottica Baratta, di via Roma a Remedello. Quando il titolare si è accorto del raggiro, non c’erano già più. Secondo lui potrebbe essere stato un "lavoro" a quattro. «Purtroppo in quel momento ero solo e c’erano vari clienti, ai quali, attorno alle 16, si è aggiunta una coppia di donne: arrivato il loro turno, mi hanno fatto diverse richieste, dagli occhiali da sole al bracciale d’oro - ripercorre con amarezza Claudio Baratta-. Per sicurezza, tengo i gioielli in più punti, e quando sono andato nell'altra stanza, dove c'è anche la postazione per le visite da ottico, a prelevare i bracciali, ho notato che una delle due donne mi aveva seguito, vedendo probabilmente il punto da cui prendevo l'oro. Con tono deciso le ho chiesto di tornare in negozio e da quel momento in poi la mia preoccupazione si è concentrata prevalentemente su di loro».
Il piano
Pochi minuti dopo, però, è entrata un'altra coppia di clienti: «Un uomo e una donna, che indossava un cappello coprente - prosegue il titolare -. Lui mi ha chiesto una visita ottica, pertanto li ho fatti accomodare nell'altra stanza (la stessa del mobile con i bracciali, ndr), intanto la coppia di donne continuava a essere in negozio e a guardare un po' di tutto». Baratta si è quindi dedicato anche all’uomo in attesa di visita e occhiali ed è forse in quel frangente che si è consumato il furto. Tutti e quattro, a turno, hanno pagato e se ne sono andati. «Appena sono uscite le due donne, ho controllato nel negozio, sospettando che mi fosse sparito qualcosa - dice Baratta -. In un istante ho capito che i quattro potevano essere d’accordo: due mi hanno distratto, gli altri due hanno materialmente commesso il furto. Sono spariti bracciali e orecchini d’oro con diamanti per un valore di circa 40mila euro». Tanta l'amarezza: «Hanno approfittato del fatto che fossi solo» commenta il titolare.
L’inchiesta
Le indagini dei Carabinieri di Isorella sono in corso. I militari visioneranno i filmati delle telecamere presenti in negozio, ma anche quelle della videosorveglianza comunale. Nel tentativo di capire chi si nasconde dietro quei quattro clienti che sono entrati in un martedì pomeriggio di fine estate e se ne sono andati con gioielli per 40mila euro. Senza averli pagati.