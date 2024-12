Regioexpress, dal 15 dicembre torna il treno per Trento e Bolzano

Un nuovo treno RegioExpress collegherà ogni giorno Milano Porta Garibaldi con Bolzano, passando per Trento e con fermata anche a Brescia, dal 15 dicembre. Il servizio sarà garantito dal treno «Caravaggio» di Trenord, un modello con 570 posti a sedere, spazi per biciclette e prese per la ricarica dei dispositivi elettronici.

«Un progetto di collaborazione – ha affermato l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente – partito lo scorso aprile con la firma di una dichiarazione d'intenti tra la Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Lombardia e che ora trova concreta applicazione grazie ad un collegamento diretto su ferro tra i due territori. Un impegno importante, anche in previsione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, con un'offerta sicuramente vantaggiosa per i viaggiatori ed evidenti benefici in termini di mobilità sostenibile e di riduzione di traffico su gomma.

Il treno Milano-Bolzano permetterà di implementare il sistema di collegamento tra Lombardia e Alto Adige, un impegno per agevolare i viaggi di lavoratori, studenti e di tutti i viaggiatori che vogliono conoscere ed apprezzare le nostre splendide realtà utilizzando un mezzo pubblico moderno ed efficiente».

Le fermate

Da Milano

Il treno partirà da Milano alle 06:43 e arriverà a Bolzano alle 10.31. Ecco le fermate: 06:58 Milano Lambrate, 07:05 Pioltello Limito, 07:20 Treviglio, 07:30 Romano, 07:39 Chiari, 07:44 Rovato, 07:58 Brescia, 08:16 Desenzano, 08:26 Peschiera Del Garda, 09:31 Rovereto, 09:45 Trento, 09:56 Mezzocorona, 10:13 Ora.

Da Bolzano

La partenza da Bolzano è prevista alle 16.57, con arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 20.55. Le fermate intermedie: 17:09 Ora, 17:25 Mezzocorona, 17:46 Trento, 18:02 Rovereto, 19:04 Peschiera Del Garda, 19:13 Desenzano, 19:34 Brescia, 19:45 Rovato, 19:50 Chiari, 19:59 Romano, 20:11 Treviglio, 20:25 Pioltello Limito, 20:37 Milano Lambrate.

I biglietti saranno disponibili sui canali Trenord e Trenitalia, con tariffe sovraregionali vantaggiose: un viaggio da Bolzano a Milano costerà 25,75 euro, anche se acquistato il giorno della partenza.