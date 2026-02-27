Referendum, il 9 marzo a Brescia il ministro della Giustizia Nordio

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio il 9 marzo sarà a Brescia per l’incontro pubblico «Una nuova Giustizia», organizzato dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Appuntamento alle 11 nell’auditorium Santa Giulia.

L’appuntamento col ministro, che ha dato il nome alla riforma del sistema giudiziario italiano, sarà introdotto dal coordinatore regionale di FdI Carlo Maccari, da quello provinciale Diego Zarneri e dal coordinatore cittadino Carlo Andreoli. Per informazioni contattare il numero 331.8097718 o scrivere all’indirizzo mail fratelliditalia.bs@gmail.com.