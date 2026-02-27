Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Referendum, il 9 marzo a Brescia il ministro della Giustizia Nordio

L’appuntamento, alle 11 nell’auditorium Santa Giulia, è organizzato dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio il 9 marzo sarà a Brescia per l’incontro pubblico «Una nuova Giustizia», organizzato dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Appuntamento alle 11 nell’auditorium Santa Giulia.

L’appuntamento col ministro, che ha dato il nome alla riforma del sistema giudiziario italiano, sarà introdotto dal coordinatore regionale di FdI Carlo Maccari, da quello provinciale Diego Zarneri e dal coordinatore cittadino Carlo Andreoli. Per informazioni contattare il numero 331.8097718 o scrivere all’indirizzo mail fratelliditalia.bs@gmail.com.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Carlo Nordioreferendum giustiziaFratelli d'ItaliaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario