Rassegna jazz di Toscolano: un concerto ogni lunedì di luglio

Tanta qualità e grandi nomi per la rassegna jazz di Toscolano Maderno, appuntamento ormai consolidato per gli appassionati, organizzato dal Comune in collaborazione con il Jazz Team di Brescia e con la direzione artistica di Michele Carletti. La proposta prevede due momenti distinti ma complementari: i concerti del lunedì in via Benamati, in programma ogni lunedì di luglio alle 21, e il Festival Jazz, dal 24 al 26 luglio al Parco Bernini.
Domani, 13 si esibiranno i J. & The Hot Four, formazione originale composta da un contrabbasso e quattro voci femminili. Lunedì 20 protagonista sarà il Trio del bresciano Gianni Alberti, tra i saxofonisti italiani più apprezzati, accompagnato da Yazan Greselin all’organo e Tommy Bradascio alla batteria. Il cuore della programmazione sarà rappresentato dalle tre serate del Festival Jazz. Venerdì 24 luglio, alle 21.15, saliranno sul palco Federico Calcagno & The Dolphians. Definito da All About Jazz «il nuovo alfiere del miglior jazz italiano ed europeo», Calcagno, al clarinetto, è tra i protagonisti più interessanti della scena contemporanea.
Doppio appuntamento
Sabato 25 doppio appuntamento: alle 19 l’Anteprima Festival con My Five, giovane formazione hard bop; alle 21.15 lo spettacolo «Matilde» dell’Eleonora Strino Quartet. Considerata uno dei talenti più interessanti del jazz internazionale, Eleonora Strino presenta un progetto ispirato alla figura femminile e alla libertà espressiva del jazz. Gran finale domenica 26 luglio, sempre alle 21.15, con il Patrizia Conte Quartet. Vincitrice di The Voice Senior e voce tra le più amate del jazz italiano, Patrizia Conte accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra standard jazz e grandi classici italiani. La chiusura della rassegna Jazz Monday, lunedì 27, è affidata al quintetto di Thomas Kirkpatrick, leggendario trombettista statunitense. Tutti i concerti gratuiti.