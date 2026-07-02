Rapine agli anziani e violenza contro gli agenti: fermato un 29enne

L’uomo, rintracciato in un albergo del centro, è accusato di aver strappato collane e gioielli a tre persone. Il questore ha chiesto la revoca dello status di asilo politico

02 luglio 2026 2 ' di lettura

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