Altra rapina alla Pam: arrestato, minaccia di morte i poliziotti

Giunti sul posto dopo una segnalazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato la porta divelta e il vetro rotto . Il giovane, con il volto coperto, è uscito dalla porta di emergenza spingendo un carrello e, alla vista dei poliziotti, lo ha abbandonato tentando la fuga.

Bloccato dopo un inseguimento in contrada delle Bassiche, ha opposto resistenza aggredendo e scalciando gli agenti. Anche in Questura ha mantenuto un atteggiamento violento, minacciando di morte i poliziotti.

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Arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, è stato messo a disposizione della Procura. Il questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Brescia per 4 anni e l’avviso orale di pubblica sicurezza, in vista di una possibile sorveglianza speciale.