Rapina al supermercato Pam: due persone arrestate

La Polizia di Stato ha arrestato due pluripregiudicati per una rapina al supermercato Pam di via Fratelli Porcellaga avvenuta negli scorsi giorni. Si tratta di un nigeriano di 45 anni e di un cittadino del Burkina Faso di 34 anni, fermati dopo aver aggredito i dipendenti e tentato di fuggire con la merce rubata. I due hanno anche aggredito gli agenti con pugni e calci durante l'arresto.

Il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca dei permessi di soggiorno e l'espulsione dall'Italia per i due malviventi.