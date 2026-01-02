Giornale di Brescia
Cronaca

Rapina al supermercato Pam: due persone arrestate

Per gli individui, già noti alle forze dell’ordine, revoca dei permessi di soggiorno ed espulsione
Una Volante davanti al Pam - Foto © www.giornaledibrescia.it
Una Volante davanti al Pam - Foto © www.giornaledibrescia.it
La Polizia di Stato ha arrestato due pluripregiudicati per una rapina al supermercato Pam di via Fratelli Porcellaga avvenuta negli scorsi giorni. Si tratta di un nigeriano di 45 anni e di un cittadino del Burkina Faso di 34 anni, fermati dopo aver aggredito i dipendenti e tentato di fuggire con la merce rubata. I due hanno anche aggredito gli agenti con pugni e calci durante l'arresto.

Il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca dei permessi di soggiorno e l'espulsione dall'Italia per i due malviventi.

  3. Ricarica la pagina se necessario