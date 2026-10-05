Rapina il Lidl di Castegnato, fermato da un agente fuori servizio

Dopo un concitato inseguimento, l’uomo è stato bloccato dal poliziotto nel parcheggio del supermercato. È stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Roberto Manieri Giornalista 05 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il Lidl di Castegnato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti LidlrapinaCastegnato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...