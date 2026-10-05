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Rapina il Lidl di Castegnato, fermato da un agente fuori servizio

Dopo un concitato inseguimento, l’uomo è stato bloccato dal poliziotto nel parcheggio del supermercato. È stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il Lidl di Castegnato
Il Lidl di Castegnato

Nei giorni scorsi a Castegnato, un cittadino marocchino di 30 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti penali, ha compiuto una rapina all'interno del supermercato Lidl. Mentre tentava la fuga con la refurtiva, è stato notato e inseguito da un agente di polizia libero dal servizio che, dopo un concitato inseguimento, è riuscito a bloccarlo nel parcheggio e a metterlo in sicurezza con l'ausilio successivo della Squadra Mobile e dei Carabinieri.

La merce rubata è stata interamente recuperata e restituita al direttore del supermercato, mentre il trentenne è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Vista la gravità dell'accaduto e la pericolosità sociale del soggetto, il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale finalizzato alla sua espulsione, lodando la professionalità e il tempestivo intervento dell'agente fuori servizio.

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