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Dopo la rapina in centro scappa e si schianta con il monopattino

Attimi concitati nel tardo pomeriggio a Brescia, tra via San Faustino e il Castello. La Polizia sulle tracce di un giovane autore di una rapina e di una rocambolesca fuga
Polizia di Stato e Locale sul luogo dell'incidente - © www.giornaledibrescia.it
Polizia di Stato e Locale sul luogo dell'incidente - © www.giornaledibrescia.it

Prima la rapina in pieno centro, poi la fuga in monopattino lungo via San Faustino e poi a piedi verso il Castello. Ne è stato autore un giovane, secondo le prime indicazioni di origini straniere, al quale stanno dando la caccia gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia.

Lo scippo

Stando alla prima ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe consumato o tentato di consumare uno scippo. Avrebbe avuto poi una colluttazione con una persona e poi sarebbe riuscito comunque a sottrarsi in monopattino, proprio mentre sul posto, tra piazza Vittoria e piazza Loggia arrivavano agenti della Polizia di Stato e della Locale.

La fuga

Di qui la fuga con l’agile mezzo elettrico per via San Faustino, terminata a poca distanza dalla salita del Castello contro un automobile. Nonostante l’impatto, tutt’altro che morbido, il giovane è riuscito comunque a scappare a piedi. L’avrebbe fatto scegliendo proprio la direzione del colle Cidneo. Sulle sue tracce i poliziotti. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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