Rally 1000 Miglia interrotto, grave incidente: spettatore investito e ucciso

Il Rally 1000 Miglia è stato interrotto per un grave incidente avvenuto tra Casto e Bione durante una prova in Valsabbia. Una vettura in gara ha travolto una persona sul bordo della strada, che è morta. La conferma arriva dagli organizzatori. La vittima è un 63enne di Torino arrivato a Brescia proprio per seguire il rally e stava assistendo alla gara con la moglie, rimasta ferita. La gara è stata ufficialmente sospesa. Il Rally Mille Miglia non si conclude in centro città come era nel programma – ma agli equipaggi è stata data indicazione di trasferirsi al Centro Fiera di Montichiari.
Le parole degli organizzatori
«Vogliamo esprimere profondo cordoglio alla famiglia della vittima. Non ci sono molti commenti da fare. Il dolore è grande» ha detto il presidente di Aci Brescia Aldo Bonomi nel corso di una conferenza stampa al Centro Fiera di Montichiari per chiarire i contorni della tragedia.