Raid in cantiere eolico Mugello, perquisita anche una donna bresciana

La 35enne è indagata per violenza privata, rapina e minaccia, aggravati dalla finalità di terrorismo. Nel luglio 2025 un gruppo di 40/50 persone aveva prima minacciato gli operai e poi si era impossessato di attrezzature da lavoro e danneggiato alcuni mezzi della ditta

19 novembre 2026 1 ' di lettura

Un parco eolico (foto d'archivio) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti raid cantiereparco eolicoMugello Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...