Raggira un anziano, ma il genero lo scopre: preso il «finto carabiniere»

Tra Castel Mella e Ospitaletto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chiari hanno arrestato in flagranza un 19enne straniero, senza fissa dimora, per truffa del «finto Carabiniere».
Il ragazzo, complice di un finto militare che al telefono aveva convinto un pensionato di Castel Mella che la sua auto fosse coinvolta in un reato, si è presentato a casa dell’anziano. Con l’inganno ha fatto radunare tutti i preziosi in una scatola per un fittizio controllo e si è fatto consegnare anche le chiavi di casa della figlia a Ospitaletto.
Il piano è fallito grazie al genero dell’anziano, che rientrato a sorpresa nel garage di Ospitaletto ha sorpreso il 19enne a frugare. Ha chiamato subito il 112 nonostante i complici cercassero di confondere la situazione al telefono.
I Carabinieri sono arrivati in tempo: il giovane è stato arrestato e l’intera refurtiva di gioielli, trovata nello zaino, è stata recuperata e restituita.