Raggira un anziano, ma il genero lo scopre: preso il «finto carabiniere»

Tra Castel Mella e Ospitaletto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chiari hanno arrestato in flagranza un 19enne straniero, senza fissa dimora, per truffa del «finto Carabiniere».

Il ragazzo, complice di un finto militare che al telefono aveva convinto un pensionato di Castel Mella che la sua auto fosse coinvolta in un reato, si è presentato a casa dell’anziano. Con l’inganno ha fatto radunare tutti i preziosi in una scatola per un fittizio controllo e si è fatto consegnare anche le chiavi di casa della figlia a Ospitaletto.