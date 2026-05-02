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﻿CronacaSebino e Franciacorta

Ragazzino si ribalta in go-kart all’autodromo di Franciacorta: è grave

Il dodicenne è stato trasferito all’ospedale Civile in codice rosso: le sue condizioni sono risultate più serie di quanto pensato in un primo momento
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Due go-kart, foto generica
Due go-kart, foto generica

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