Ragazzina accoltellata da una 15enne, il testimone: «Non sono intervenuto per paura»

Dopo i video parlano anche i ragazzi. Quelli che giovedì pomeriggio hanno assistito alla lite furibonda finita a coltellate tra due ragazzine di 14 e 15 anni ai Tormini di Roè Volciano.

Un ragazzo che era presente, e che ha chiesto di restare anonimo, ha spiegato che non si è trattato di un episodio estemporaneo. Le ragazze si erano date appuntamento e una vera e propria folla di ragazzini si era riunita per l’occasione.

«Alcuni sapevano già la mattina alle 10 cosa sarebbe successo» ha spiegato il ragazzino. Lui quotidianamente passa dalla rotonda per cambiare bus tra scuola e casa e quando «sono arrivato ho subito capito che c’era in ballo qualcosa. C’era troppa gente che normalmente non viene ai Tormini, che passa da altre parti. Tutti aspettavano che arrivasse qualcuno e poi ho capito».

Il racconto del ragazzo ripercorre quello che ha testimoniato anche il video: la lite furiosa, gli insulti a sfondo sessuale, le allusioni ad un ragazzo conteso e poi «si sono picchiate ed erano a terra. Poi una delle ragazze ha preso un coltello e ha colpito l’altra».

Alla domanda del perché non sia intervenuto risponde in modo schietto: «Non so se lo sapete ma altre due ragazze che hanno provato ad intervenire sono rimaste leggermente ferite. Io avevo paura di essere colpito, di prendermi un taglio. E comunque nessuno poteva fare niente, quelle due non volevano smettere».