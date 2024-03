Lite tra ragazzine, ferita con un coltello una 14enne

Una ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una rivale di un anno più giovane durante una lite. È accaduto a Roè Volciano nel primo pomeriggio. La vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La responsabile è in caserma dei carabinieri a Salò. Gli inquirenti, guidati dalla Procura dei minori, valutano l’ipotesi d’accusa di tentato omicidio.