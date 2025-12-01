Giornale di Brescia
Raccolta rifiuti, le 8 domande di Brescia Attiva all’amministrazione

Antonio Borrelli
Si va da da «come si pensa di arrivare all’83% di raccolta differenziata?» a «educazione e accompagnamento: cosa è previsto?»
Cassonetti in città - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Otto domande che riaccendono il dibattito sul sistema di raccolta dei rifiuti a Brescia. Otto domande che sembrano segnare un nuovo solco interno alla maggioranza. Brescia Attiva incalza l’amministrazione Castelletti su uno dei temi più discussi e attuali degli ultimi anni: la gestione della raccolta differenziata e i passi per raggiungere l’obiettivo dichiarato dell’83%.

Ambizioni che, secondo il gruppo ambientalista, cozzano con la visione amministrativa «e con le ordinarie procedure democratiche e trasparenti».

I quesiti

Questi dunque i quesiti posti da Brescia Attiva: si va dal classico «come pensa Brescia di arrivare all’83% di raccolta differenziata? Con un sistema invariato, qual è la strategia concreta per colmare questo divario?» a «educazione e accompagnamento: cosa è previsto? Esiste già un piano per Brescia in questo senso?».

E poi domande che finirebbero direttamente sul tavolo della commissione Ambiente: «Quali obiettivi verranno imposti al gestore del servizio? Esisteranno indicatori chiari di risultato? Saranno previste penali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi?»; «oltre alla raccolta differenziata, si è chiesto uno studio anche agli altri indicatori realmente decisivi?», alludendo a produzione pro capite e qualità delle frazioni raccolte; «perché le simulazioni di costo si fermano a semplici aumenti lineari? Sono state confrontate le varianti realmente disponibili?»; «c’è la possibilità di rendere pubblici i dati dei conferimenti ai cassonetti con calotta?».

Ci sono però anche interrogativi meno tecnici e che riguardano la vita quotidiana dei bresciani. Ad esempio: «Perché escludere la raccolta domiciliare “condominiale”? I carrellati condominiali, che migliorano l’efficienza, riducono i costi e semplificano la vita ai cittadini. Perché questa opzione non è stata considerata?». Oppure: «Come verrà realizzata la tariffazione puntuale con i cassonetti in strada? Il rischio reale è di aumentare di molto il fuori-cassonetto se si applica tessera al sistema attuale».

Argomenti
raccolta rifiutiBrescia AttivaBrescia
