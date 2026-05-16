Raccolta differenziata, a Sarezzo «l’attuale sistema non si cambia»

Tra percentuali di raccolta differenziata e modelli di gestione a confronto il dibattito sul futuro dei rifiuti a Sarezzo non si arresta. In Consiglio comunale la presentazione del Piano economico finanziario (Pef) del servizio ha riportato al centro una questione che negli ultimi anni ha accompagnato il dibattito politico locale: mantenere l’attuale sistema di raccolta stradale o tornare a discutere un passaggio più deciso verso il porta a porta integrale.

Dalla maggioranza arriva una ulteriore conferma: il sistema resterà invariato almeno sino a fine mandato, cioè fino al 2029. «L’obiettivo è contenere i costi e mantenere un equilibrio tra qualità percepita dai cittadini e sostenibilità economica». Una posizione che nasce anche dai numeri.