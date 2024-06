Raccolta del verde, isole ecologiche aperte più a lungo e raccolta a domicilio gratuita

Il nuovo servizio di raccolta porta a porta del verde è già attivo in alcune zone della città e presto coprirà tutto il territorio comunale. L’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi, insieme ai collaboratori del settore Igiene urbana e con il supporto di Aprica, ha partecipato a una serie di incontri con la cittadinanza, che hanno portato all’introduzione di alcune novità.

Oltre 1.300 persone hanno preso parte alle serate informative e l’Amministrazione comunale ha deciso di accogliere due osservazioni relative alle isole ecologiche: gli orari di apertura saranno quindi estesi e la capacità recettiva del verde aumentata.

Le novità

Nello specifico, le isole ecologiche di via Metastasio, via Codignole, via Gatti e via Giotto resteranno accessibili con orario continuato da lunedì a sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13; quella di via Chiappa sarà aperta da lunedì a sabato dalle 8 alle 18.

Per permettere un miglior conferimento del verde, in via Metastasio è stato aggiunto un secondo container da 20 mc, in via Giotto e in via Gatti i contenitori da 10 mc sono stati sostituiti con quelli da 20 mc e in via Codignole sono stati aggiunti 3 green service da 6 mc oltre ai 6 già presenti.

Inoltre, la Loggia ha deciso di rendere il servizio completamente gratuito fino al 30 settembre e dal primo ottobre al 30 novembre (data di sospensione) i cittadini avranno diritto a tre ulteriori svuotamenti gratuiti del bidone, accanto al quale potranno essere collocate anche le ramaglie in fascine. Il Comune invita comunque a esporre il contenitore solo quando è pieno, così da rendere più economico il servizio e più attendibile la raccolta dei dati. Per i soli residenti nell’area Sin Caffaro il servizio sarà sempre completamente gratuito (anche per i giardinieri che operano nella zona grazie a un’apposita procedura).

Incentivato il compostaggio

Inoltre, per raggiungere gli obiettivi inseriti nel Piano regionale dei rifiuti approvato nel 2022, che prevede entro il 2027 l’83,3% di raccolta differenziata (oggi in città è al 67,7%), il 67,8% come quota di rifiuto netto (adesso al 55%) e l’84,7 kg di rifiuti non riciclabili pro capite all’anno (oggi 163,2 kg), l’Amministrazione comunale ha deciso di incentivare la pratica del compostaggio, cercando così di ridurre il 20% di frazione organica che tutt’ora rientra nelle tonnellate di rifiuto urbano.

Il kit per il compostaggio domestico verrà distribuito gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta, non solo a chi si iscrive al servizio domiciliare del verde; i composter saranno distribuiti in comodato d’uso gratuito a partire da settembre e contemporaneamente partiranno dei corsi gratuiti per far conoscere la pratica. Entro la fine del 2024 verrà poi creato il Regolamento dell’Albo dei compostatori, al quale ci si potrà iscrivere dal 2025: è in fase di studio una riduzione della tari per chi deciderà di aderirvi.