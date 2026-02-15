Quinzano, Cornetti: «Nemica in casa? Io difendo solo le mie idee»

«Se difendere le proprie idee significa essere un “nemico in casa”, allora rivendico con orgoglio questa definizione attribuitami dal sindaco». Alessandra Cornetti, ex capogruppo di maggioranza, replica senza mezzi termini dopo aver lasciato il ruolo, scegliendo di restare in Consiglio comunale e costituire un nuovo gruppo.

«Scopro con stupore – prosegue – che in tutti questi anni sarei stata graziata dalla magnanimità del primo cittadino. E con rammarico constato che le mie dimissioni vengono non solo strumentalizzate politicamente, ma trasformate in motivo di denigrazione personale e familiare, sviando una questione che riguarda dinamiche interne alla maggioranza, che ho sempre servito con correttezza e onestà».

Secondo Cornetti, la decisione sarebbe maturata dopo una serie di esclusioni dalla vita amministrativa, l’ultima relativa a una riunione sull’impianto di biometano. «Il comportamento del sindaco nei miei confronti – sottolinea – dimostra l’ennesima arbitraria esclusione della mia persona a scapito del mio ruolo istituzionale di capogruppo e consigliere».

«Impero assoluto»

L’ex capogruppo respinge anche le accuse di «doppiezza»: «Forse avrei dovuto lasciare prima l’incarico, visto che la doppiezza di cui mi si accusa nasconde in realtà la volontà del sindaco di esercitare un imperio assoluto, dove non è concesso confronto». E aggiunge: «Vengo accusata di doppiezza politica da chi è stato destituito in modo eclatante dal partito in cui ha militato per anni, aderendo repentinamente a un altro movimento assumendone la carica di segretario provinciale. Da quale pulpito viene la predica?».

Cornetti precisa di non voler alimentare ulteriori polemiche: «Se mi si accusa di pensare e avere idee differenti dall’ordine impartito dal primo cittadino, riconosco il mio errore: essere coerente con la mia fede politica, avere la mia dignità, difendere il mio libero pensiero».